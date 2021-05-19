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بدء استكمال أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمناقشة الخطوات التنفيذية لاستكمال مشروع تطوير حى الضواحى، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى،

 والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الخيرية وإدراة التسكين ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة. واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور إجراءات استكمال أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، والتى ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع الرئيسية والفرعية واستكمال تطوير نوازل الصرف الصحى ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء بين العمارات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، للارتقاء بكافة المناطق السكنية بحى الضواحى وتأهيلها لتتناسب مع مشروعات التنمية التى تشهدها بورسعيد وتوفر حياة كريمة للمواطنين. 


وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق بين حى الضواحى ومؤسسة مشكاة نور والإدارات المعنية، والعمل وفق خطة ومدة زمنية محددة، لافتا أن حى الضواحى حصل على معدلات عالية من التنمية والتطوير، حيث تم تطوير مناطق اللبانة القديمة والسيدة خديجة والسيدة نفيسة ومساكن الرحاب تطوير شامل بالإضافة إلى الحرص على تأهيل ورفع كفاءة سلوك المواطنين للحفاظ على مايتم إنجازه من مشروعات تطوير.‏

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