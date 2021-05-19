Advertisements

وزير البترول يلتقي وفدا "بيكر هيوز العالمية" لبحث تعزيز التعاون

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة، ضم الوفد أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية وزاهر ابراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.
 
وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية فى ظل توجه عالمى واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة فى اطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة الأمر الذى يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعى وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصرى.
 
وأضاف الملا أن الفترة القادمة ستشهد تزايداً كبير في الأنشطة والاستثمارات بقطاع البترول فى ظل اهتمام واضح من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتوسع فى أنشطتها بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج، موضحاً أن تعافى أسواق البترول العالمية وتوازن مستويات الأسعار بالإضافة إلى أن نجاح قطاع البترول فى تحسين مناخ الاستثمار، ساهم في تشجيع الشركات الأجنبية الكبري على ضخ استثمارات جديدة.
 
ومن جانبه أشاد نائب رئيس بيكر هيوز للعمليات بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية ودورها الريادى فى انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يحظى باهتمام عالمى متزايد، مشيراً إلى اهتمام بيكر هيوز بتنويع محفظة أعمالها والعمل بشكل أكبر فى مجالات الطاقة النظيفة.
 
وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى بتروجت وبيكر هيوز لزيادة التعاون بين الشركتين فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات .
 
وقع المذكرة المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان، والتى بموجبها سيتم تعميق التعاون فى مجال توريد المواد الكيماوية المتخصصة واستخداماتها المختلفة والتى تشمل تحسين انتاجية الآبار وخطوط نقل المواد البترولية واختبارات المستودعات واستخلاص الكبريت وثانى أكسيد الكربون من الخام ومعالجة المياه الصناعية وغيرها.
 
يذكر أن شركتى بتروجت وبيكر هيوز تتشاركان فى عدة مشروعات خارج مصر بموزمبيق وروسيا والمكسيك والامارات .
 
 

أخبار تهمك

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ 10 دقائق

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله