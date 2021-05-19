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"الجمارك" تتلقى شكاوى ومقترحات المصدرين والمنتجين إلكترونيًا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت وزارة المالية، أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تتلقى عبر البريد الإلكترونى: [email protected] شكاوى المجتمع التجارى والصناعى حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعميق جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع التجارى والصناعى؛ باعتبارهم شركاء التنمية بما يُسهم فى تذليل أى عقبات قد تواجههم بالمنافذ الجمركية، موضحًا أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها، وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، على نحو يساعد فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا. 

أشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستماع إلى أى عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل على إزالتها، لضمان استدامة جودة العمل بالمنافذ الجمركية.

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