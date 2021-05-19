493 مليون دولار قيمة صادرات ميناء السويس فبراير الماضى

تصدر ميناء السويس قائمة الموانئ الأكثر زيادة فى قيمة صادرات المنتجات والسلع المصرية خلال شهر فبراير الماضى، وفق بيانات حكومية، ليتغلب بذلك على ميناء الإسكندرية، حيث بلغت قيمة الصادرات عن طريق ميناء السويس نحو 493 مليون و893 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 456 مليون و137 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون و756 ألف دولار.





وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الدخيلة حل فى المركز الثانى، حيث بلغت صادراته 208 مليون و79 ألف دولار، مقابل 174 مليون و329 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 33 مليون و750 ألف دولار، يليه ميناء دمياط وبلغت صادراته 205 مليون و104 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 147 مليون و41 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 31 مليون و63 ألف دولار.





أما ميناء الإسكندرية فقد بلغت قيمة صادراته 791 مليون و649 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 777 مليون و91 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 14 مليون و558 ألف دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الموانئ الأخرى 340 مليون و143 ألف دولار، مقابل 304 مليون و530 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 35 مليون و613 ألف دولار.



