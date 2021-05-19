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برلمانية: نطالب المجتمع الدولي بعدم التعامل بازدواجية في القضية الفلسطينية (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:35 ص
رقية جمال
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قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إننا ندين الاعتداءات الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض الجرائم التي تقام ضد الإنسانية في فلسطين، ونطالب المجتمع الدولي بالاطلاع بمسئوليته لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وألا يتعامل بازدواجية في القضية الفلسطينية.

وأضافت رشا فايز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت ولاتزال السند الحقيقي للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأول عن هذه القضية، مشددة على دعم أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار عزة بـ 500 مليون دولار.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر والعرب والإنسانية جمعاء، لافتًا إلى أن مصر المساند الرئيسي لجميع القضايا على الساحة والمتحدث عن آمال وطموحات القارة الإفريقية والدول العربية في المحافل الدولية.

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