البورصة المصرية تنفذ صفقة علي أسهم " انتجريتيد" بـ 92.8 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى









وأوضحت البورصة أنها نفذت الصفقة لعدد 5,4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92,88 مليون جنيه ، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة والذى تضمن ما يلى:





1- يتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية.



