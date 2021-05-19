Advertisements

البورصة المصرية تنفذ صفقة علي أسهم " انتجريتيد" بـ 92.8 مليون جنيه

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت البورصة المصرية اليوم عن  تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى 


وأوضحت البورصة أنها نفذت الصفقة لعدد 5,4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92,88 مليون جنيه ، وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة والذى تضمن ما يلى:

1- يتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية.

2-  بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير ، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.

أخبار تهمك

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 16 ساعة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ 10 دقائق

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 18 ساعة

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله