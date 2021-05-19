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مصرع عامل وإصابة طفل بحادث تصادم دراجة بخارية وسيارة في سوهاج

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه وأصيب طفل كان يرافقه نتيجة اصطدام الدراجة البخارية التي يستقلانها بسيارة نقل بناحية السراروة بدائرة مركز جرجا، وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام والمصاب الى مستشفى الجامعة بسوهاج.


بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا بوقوع حادث سير ووجود متوفى ومصاب.


تحرك على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبالفحص تبين أنه سير سيارة نقل قيادة المدعو «رجب م »،38 عام سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «عمر م ع»، 28 عام، عامل ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة واصابة مرافقة الطفل «كريم رع»، 9اعوام، تلميذ ويقيم بذات الناحية بنزيف داخلي واشتباه بكسر في الجمجمة.

تم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام والمصاب الى مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال شقيق المتوفى المدعو «وليد»، 38 عام، ويقيم بذات الناحية قرر مضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.
تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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