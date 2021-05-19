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عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة وتقارير الوزراء.

وكما يترأس رئيس مجلس الوزراء، أيضاً، خلال الساعات القليلة المقبلة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع التي أقرتها الحكومة في اجتماع اللجنة السابق، والنظر في استمرارها أو تعديلها.

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