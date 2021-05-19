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شركة خليجية تقبل عرض استحواذ "راية لخدمات الاتصالات" بمبلغ 14.2 مليون دولار

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن الشركة المستهدفة التي تقع في دول الخليج العربي وتعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات قبلت العرض الملزم المقدم من راية لخدمات مراكز الاتصالات للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100 % من رأس مال الشركة المستهدفة و ذلك بناءً على تقييم لكامل الشركة المستهدفة بمبلغ 14.2 مليون دولار أمريكي، وبشرط إتمام التفاوض والاتفاق والتوقيع على جميع العقود النهائية المتطلبة لتنفيذ الصفقة المحتملة واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات، وأي شروط مسبقة يتم الاتفاق عليها في العقود النهائية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الصفقة المحتملة ستساعد الشركة على فتح عدة أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي وأهمها سوق المملكة العربية السعوديةن بالإضافة إلى توسيع نطاق المواقع الجغرافية لتقديم الخدمات للعملاء 


وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 2.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.3 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2020.

وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال الفترة نحو 1.75 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 10.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

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