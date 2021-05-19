ارتفاع فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد اليوم





تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، طقسا حارا، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى في شرم الشيخ ٢٦، والصغرى ٢١ درجة.



وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية ومحافظة بورسعيد، معتدل على وجنوب البلاد، وفق توقعات هيئة الأرصاد.



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



