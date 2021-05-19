هل يتم حبس الموظف متعاطي المخدرات بعد فصله.. صندوق مكافحة الإدمان يوضح (فيديو)

قال المستشار حسن حرك، رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يحلل طوائف التشغيل في السكك الحديدية لكن بحملات مفاجئة وأجزاء صغيرة حتى لا يتوقف العمل، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزير النقل، سيتم الكشف عن الـ43 ألف موظف بالكامل وذلك في غضون شهر من الآن، للاطمئنان على خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى استمرار الحملات المفاجئة بعد المسح الشامل.



وأضاف "حرك"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك فصل بين المتعاطي والمدمن، معقبًا: "أي حد شرب حتى لو نفس فهو متعاطي، ووفقا لقانون المخدرات فإن المتعاطي يتم حبسه وفقا للقانون، أما في قانون شروط شغل الوظائف فلا يوجد حبس".



وتابع رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق هيئة مصرية تقدم خدمات العلاج المجاني للجميع وبسرية تامة وبأعلى معايير عالمية، لافتًا إلى أن هذه الحملات بدأت منذ عام 2019 على كل جهات الدولة، لكن مع تباين الإجراءات العقابية التي تتخذها كل جهة، فبعض الجهات كانت تتخذ إجراء الفصل وجهات أخرى كانت توقف عن العمل، وحاليا فإنه جرى إصدار قانون لتوحيد الإجراء في الجهات الحكومية، ولكن بضوابط محددة وضمانات جرى وضعها لضمان عدم تعرض أي موظف للظلم.



وأشار، إلى أن الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ومصلحة الطب الشرعي تتحرك في حملات مفاجئة للجهة لإجراء تحليل مبدئي وهو تحليل بول وذلك في حضور العامل، على أن يتظلم ضد نتيجة التحليل، وعندها يتم إجراء تحليل آخر تأكيدي، وإذا تطابقت نتيجته مع النتيجة المبدئية يتم إرسال بيان إلى جهة عمله لفصل الموظف، وبالتالي يجب على الموظفين التقدم بطلب العلاج وسيكون بالمجان، والقانون سيتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ إصداره، أي ان هناك فرصة كبيرة لكي يراجع الناس أنفسهم، موضحًا أنه بعد فصل الموظف المدمن يتم التعامل معه كمريض، وسنقدم العلاج له ثم نعيد دمجه مجتمعيا، حيث سندربه على وظائف أو نمنح له قروض ببنك ناصر تحت اسم بداية جديدة، لكنه سيكون قد فقد شروط جدارة الالتحاق بالوظيفة العامة.

