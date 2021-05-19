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الشرطة الإسرائيلية تعتقل نحو 60 فلسطينيا داخل الخط الأخضر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:51 ص
شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
وكالات
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قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 60 فلسطينيا داخل الخط الأخضر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

 واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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