برلماني: مصر فتحت أبوابها للفلسطينيين لعلاجهم.. وتدعم حقوقهم المشروعة

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما يحدث الآن في فلسطين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في إقامة شعائره بداية من شهر رمضان الماضي في صمت واضح من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، حتى وصلنا إلى ما نشاهده الآن من عمليات إجرامية وإقصاء قهري للفلسطينيين من ديارهم بالقدس الشرقية.





وأكد "رضوان" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن مصر هي من حملت راية الدفاع عن القضية الفلسطينية من بدايتها، فهي من حاربت وأستشهد ابناءها، وهى مِنْ تفاوضت من اجل استرجاع الحقوق.





واستكمل: "مصر فتحت أبوابها للفلسطينيين لعلاجهم وتعليمهم وحثهم على الالتفاف والوقوف صفًا واحدا لعودة حقوقهم المشروعة".





واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته: "مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة تأتي استمرارا لموقف مصر الثابت في دعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وتنم أن هناك زعيم عربي يدافع عن قضايا أمته ويدعم أهلها في التغلب على الصعاب وتعمير ما دمره المستعمر.



