"الري": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات الفيضان المقبل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.





وقال «عبد العاطي»، إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيرًا إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.





ووجه وزير الموارد المائية والري، أثناء الاجتماع، بضرورة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، وكذلك جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.





وأكد «عبد العاطي» ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.





وكانت أجهزة وزارة الري واصلت العمل أثناء إجازة عيد الفطر لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الري في مهدها، حيث تم رصد ووأد عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية.





كما تعاملت أجهزة الوزارة مع حالة تعدٍ بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضي الزراعية على حساب القطاع المائي لمجرى النهر، حيث تم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدي مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.





وتم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدي وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، مع إلزام المتعدين بإزالة التعدي على نفقتهم.





وأزيل تعد آخر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية متمثل في عمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، حيث تم إزالة التعدي ، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.





ورصدت الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافتيريا، وقام المخالف بإزالة المخالفة بمعرفته بعد إنذاره، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وتم إزالتها بمعرفة الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.





كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذي قام بإزالة المخالفة بمعرفته.





وفي ناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها، إلا أن أجهزة الوزارة رصدت التعدي في الحال، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرارها.



