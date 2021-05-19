تامر محسن يصدم جمهوره بقرار اعتزاله عن الدراما



وأضاف تامر محسن:"لكن لعبة نيوتن ليه معزّة خاصة لأسباب كتير، من ضمنها كم التفاعل والنقاشات اللي أنا ممتن ليها جداً، وكمان لإنّي كنت مقرّر إن ده آخر مسلسل رمضاني من ٣٠ حلقة هعمله علشان لو في العمر بقية، أرجع تاني للحلم القديم اللي تاه بسبب المسلسلات، وهو السينما".





وواصل تامر محسن كلامه قائلاً :"وربما أيضاً حلقات الـ Mini Series اللي بتتعمل بإتقان مقارب لصناعة الأفلام، وبتتعرض على منصات بدون فواصل إعلانية طويلة، صحيح التفاعل اللحظي للمشاهدين والنقاشات اليومية في رمضان أثناء العرض بيكون له أثر مختلف، لكن الفن بيحتاج لبراح أكبر من الحسابات الصارمة تجاه زمن الحلقة وعدد الحلقات وتوقيت العرض".



وأختتم تامر محسن كلامه قائلاً :"شكراً لكل من شاهد أي من المسلسلات الأربعة؛ بدون ذكر أسماء، تحت السيطرة، هذا المساء، وأخيراً لعبة نيوتن".





مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى ذكي ، سيد رجب ، محمد فراج، محمد ممدوح ، مايان السيد، عائشة بن احمد ، تأليف وإخراج تامر محسن.

أعلن السيناريست تامر محسن، عن إعتزاله للدراما وعودته للسينما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتب تامر محسن منشورًا قال فيه :"لعبة نيوتن المسلسل الأخير من ٤ مسلسلات رمضانية كلهم فخور بيهم وبكل من شاركوني في صناعتهم. كل واحد منهم كان تجربة حاولت إنها تكون مغامرة بعيدة عن السائد، وتكون مختلفة شكلاً ومضموناً عمّا سبق وقدمته، وكلّهم كانوا أعمال أصلية اتكتبت خصيصاً للشاشة".