219 قتيلا ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 219 قتيلا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.