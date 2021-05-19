السفير الفلسطيني يشيد بمبادرة السيسي لإعمار غزة: "مصر تدعمنا منذ عشرات السنين" (فيديو)

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي لازال مستمرا حتى هذه اللحظة، إذ أنه يستهدف أهدافا مدنية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأهالي في الضفة الغربية ورام الله يشيعون جثامين 3 من الشهداء، إذ يسقط يوميًا ما لا يقل عن 3 إلى 5 شهداء في الضفة الغربية، وهناك مئات من الجرحى والمصابين.





وأضاف "اللوح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوضع ملتهب والاشتباكات مستمرة، ولازال الوضع في القدس، وهناك قطعان من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين وأهالي المنازل المهددة بالسرقة ويعتدون ويطلقون الرصاص عليهم.





وتابع السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن قطاع غزة منطقة منكوبة وهناك دمار ممنهج وشامل لمنازل المواطنين وللبنية التحتية، وفقد 48 ألف مواطن فلسطيني مساكنهم وهم الآن موجودون في 58 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين لم يذهبوا المدارس.





ووجه اللوح الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما قدمته مصر من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني، مصر لم تكتفِ بمبادرة رفع العدوان على فلسطين، لكن هناك دبلوماسية مستمرة، وأرسلت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.





وحول مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، قال: "هذه المبادرة قومية ووطنية وإنسانية رائعة تعبر عن أصالة الرئيس والشعب المصري وذلك بتقديم منحة قيمتها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وهو ما قوبل بالترحيب الكبير من قبل الرئيس محمود عباس مازن، وأبناء الشعب الفلسطيني كافة يشكرون الرئيس السيسي".



