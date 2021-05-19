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وزير المياه الإثيوبي: نسبة البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، بأن نسبة البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.

وفي سياق منفصل، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن قضية أزمة سد النهضة شائكة ومعقدة للغاية، لافتَا إلى أن إثيوبيا مخطئة تمامًا في التعامل مع مصر والسودان في هذه الأزمة، خاصة وأن قواعد الأنهار الدولية يحكمها مفاهيم وقوانين دولية.

وتابع "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أن العالم ليس غابة لكي تقرر أديس أبابا بقطع المياه عن دولتين قامتا على نهر النيل، مضيفًا أن العالم بدأ ينتبه لخطورة الموقف الإثيوبي الغير قانوني والذي يتناقض مع الشرعية الدولية.

وأضاف، أن إثيوبيا دولة هشة جدًا، وتحتوي على الكثير من العناصر المتضاربة، معقبًا: "إثيوبيا بلد حجمها كبيرة، والقيادة الإثيوبية الحالية تتصور بأن لم الشمل الإثيوبي سيتحقق من خلال المواجهة مع دول الجوار، وهذا المنهج خطير للغاية، ومداه محدود بمجرد اكتشافه".

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