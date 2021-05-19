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كل ما تريد معرفته عن امتحان مايو التجريبى للثانوية العامة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشهد وزارة التربية والتعليم، إجراء امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة في مايو الجاري، للتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس الحصول على درجات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتحان مايو التجريبي لطلاب الثانوية العامة.

١. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة في 23 مايو على مدار 3 أيام.

٢. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان تجريبي بلا درجات.

٣. الهدف من الامتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات.

٤. هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة.
(في بعض المدارس).

٥. فرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.

٦. ويشارك جميع الطلاب في الصف الثالث الثانوي في هذه التجربة لاختبار الشبكات والمعدات في إطار الاستعداد للاختبار الأصلي الذي يعقد في يوليو 2021.

٧. سيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو أقل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.

ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أى مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه فى الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين في الصفين الأول والثانى سنوات نقل عادية.

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