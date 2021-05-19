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براءة متهمين بهتك عرض فتاة وتصويرها عارية في حلوان

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ببراءة متهمين من اتهامهما بهتك عرض فتاة ١٧ سنة وتصويرها عارية بعد نزع ملابسها في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري، بإثبات حضور دفاع المتهمين، لكونهما مخلي سبيلهما، والتمسا خلال مرافعتهما ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في ١١ مارس ٢٠٢٠ هتكا وآخر مجهول عرض المجني عليها بأن حاول المتهم نزع ملابسها عنها عنوة حال شد المتهمين من أذرها لكون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، واعتديا وآخر مجهول على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط المتهم الثاني مقطع فيديو لها حال تواجدها برفقتهما وإتيانه الأفعال محل الاتهام باستخدام هاتفه المحمول، وتعمد وآخر مجهول مضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصالات.

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