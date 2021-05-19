براءة متهمين بهتك عرض فتاة وتصويرها عارية في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ببراءة متهمين من اتهامهما بهتك عرض فتاة ١٧ سنة وتصويرها عارية بعد نزع ملابسها في حلوان.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري، بإثبات حضور دفاع المتهمين، لكونهما مخلي سبيلهما، والتمسا خلال مرافعتهما ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.



