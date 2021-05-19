ضبط ١١٩٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة





ضبط (2٫5 طن"لحوم وكبده مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



وضبط (1٫5 طن أسماك مملحة "سردين") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة) بمحافظة القاهرة.



وضبط (4٫1 طن "سكر تموينى" بها نقص فى الأوزان بمقدار 1200 جرام:1600 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام – 100 كيلو جرام "سكر تموينى"معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. قدرت بقيمة مالية 35700 جنيه) تمهيدًا لتوزيعه على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفًا شروط التعاقد "مخزن بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (2٫47 طن "جبن موتزريلا- لبن بودرة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الجبن الموتزريلا بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



ضبط (2٫5 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخالها فى عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.



وضبط (9000 عبوة "عصائر") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج العصائر بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



و ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على (433٫500 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



وضبط (18200 قطعة مستلزمات طبية"كمامة – جوانتى – قلم أنسولين") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وضبط (21282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهر طبى – كمامة – قسطرة – جوانتى – كانويلا") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1192) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية: