بعثة بيراميدز تطير إلى نيجيريا غدًا

تغادر في التاسعة من صباح غد الخميس، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا في مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأحد المقبل على نظيره أنيمبا باستاد أنيمبا الدولي في مدينة أبا بنيجيريا في إياب الدور ربع النهائي، بعدما حقق بيراميدز الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب باستاد الدفاع الجوي.





وتغادر البعثة صباح الخميس على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة، على أن تصل إلى مدينة بورت هاركوت بنيجيريا بعد رحلة طيران قرابة ٥ ساعات ونصف، ومنها تنتقل إلى مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.





ويختتم بيراميدز تدريباته في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل إعلان قائمة المسافرين لخوض المباراة الهامة بحثا عن بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.



