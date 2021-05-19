إبراهيم عبد الله يكشف عن حقيقة أزمة الزمالك وساسي بشأن تجديد تعاقده

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن لا يوجد أى أزمة بين القلعة البيضاء وفرجانى ساسي لاعب وسط الفريق التونسي بشأن تجديد تعاقده.





وقال إبراهيم عبد الله فى تصريحات لبرنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" لا يوجد صداع داخل نادي الزمالك بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي، الصداع موجود على السوشيال ميديا فقط، الزمالك يرغب فى بقاء فرجاني ساسي واللاعب نفسه يرغب فى البقاء وجميعًا نري مستوي اللاعب خلال الفترة الماضية، مميز ويظهر بصورة جيدة وهذا يدل أن لا يوجد أى أزمة له مع الإدارة وأن اللاعب يشعر بالراحة".





وأضاف:" مفاوضات إدارة الزمالك لتجديد عقد فرجانى ساسي مع وكيله وليس مع اللاعب، ولكن أؤكد نرغب فى الإبقاء على فرجاني ساسي".





ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدً.



