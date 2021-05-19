تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة بالمعادى لـ25 مايو



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام بمنطقة المعادى، لجلسة 25 مايو الجارى.





صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.





وأسندت النيابة للمتهم "خ.أ"، تهمة هتك عرض المجنى عليها " م. ع " بالقوة بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.





وشهدت المجنى عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام برفقة الشاهدة الثانية قام المتهم بمباغتتها ولامس جسدها، إلا أن استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به حتى حضرت الشرطة.





كما شهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.