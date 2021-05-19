قافلة طبية علاجية بقريه القيطون في ميت غمر والكشف على 1187 مريض

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1187 مريض خلال اليومين.



وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة)



وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 312، أطفال. 212 عظام 207، جلدية 178، أسنا 110، وجراحة. 67، نسا وتنظيم أسرة. 96



كما تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 192 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 158 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 110 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.



وتم عمل 3 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة

وبناء على تعليمات للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية،