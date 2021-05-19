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تشكيل توتنهام المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي توتنهام نظيره فريق استون فيلا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام.


وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: داير، اورييه، سانشيز، ريجليون.
خط الوسط: نوديمبلي، موسي سيسوكو، هويبرج.
خط الهجوم: هاري كين، سون، بيل.

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