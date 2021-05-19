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جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي للإعلان عن قائمة الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل، ويسعي المنتخب لتحقيق الآمال خلال البطولة.


وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.


مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي
22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة
28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة المسابقة قد أجريت حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

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