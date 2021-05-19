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نتنياهو: حماس تملك مدينة تحت الأرض بغزة ونحاول خفض قدرتها على إطلاق الصواريخ

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحاول خفض قدرة حركة حماس على إطلاق الصواريخ.

 

وأضاف نتنياهو، في تصرحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن حماس ستعلن النصر في المعركة على أي حال.

 

وأكد نتنياهو، أنه تم إطلاق 4 آلاف صاروخ من غزة، مشيرًا إلى أن حماس باتت تملك مدينة تحت الأرض في القطاع.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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نتنياهو قطاع غزه حماس المواجهات في القدس الشيخ جراح إسرائيل

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