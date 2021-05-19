أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 بمحلات الصاغة في الدقهلية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 19 مايو 2021.



متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 911 إلى 913



سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 835 إلى 837



سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 797 إلى 799



سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 683 إلى 685



سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 531 إلى 533



سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 455 إلى 457



سعر الاونصة تسجل 28،328 إلى 28،399



سعر الجنيه الذهب يسجل 6،376 إلى 6،392



سعر كيلو الذهب يسجل 910،857 إلى 913،143

