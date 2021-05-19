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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 بمحلات الصاغة في الدقهلية
الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:48 ص
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 19 مايو 2021.
متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 911 إلى 913
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 835 إلى 837
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 797 إلى 799
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 683 إلى 685
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 531 إلى 533
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 455 إلى 457
سعر الاونصة تسجل 28،328 إلى 28،399
سعر الجنيه الذهب يسجل 6،376 إلى 6،392
سعر كيلو الذهب يسجل 910،857 إلى 913،143
متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 911 إلى 913
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 835 إلى 837
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 797 إلى 799
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 683 إلى 685
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 531 إلى 533
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 455 إلى 457
سعر الاونصة تسجل 28،328 إلى 28،399
سعر الجنيه الذهب يسجل 6،376 إلى 6،392
سعر كيلو الذهب يسجل 910،857 إلى 913،143
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