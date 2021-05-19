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عاجل.. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بلقاح كورونا بالكامل، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض توصيات جديدة، بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، منها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأكدت، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات، أو البقاء على مسافة ستة أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.

ومن المرجح أن تُشجع التوصيات الجديدة المزيد من الأمريكيين على تلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين ما زالوا مترددين.

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