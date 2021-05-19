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أكاديمية الأوقاف تفتح باب التدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم
الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:52 ص
محمود الجلاد
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تفتح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم.
وأكد الوزير أنه تم تكليف كلا من أشرف فهمي مدير عام التدريب، ودعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وأوضح أنه ستعلن لاحقًا ضوابط التقدم للالتحاق بدورات التدريب عن بُعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
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