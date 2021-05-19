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الحبس عام مع الشغل للمتهمين بتزوير محررات رسمية بحلوان

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار محمد احمد عطية ثلاثة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام لاتهامهم بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية بحلوان.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشف امر إحالة المتهمين أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في احد المحررات الرسمية وهو رخصة تسيير منسوب صدورها لوحدة مرور عبود وذلك بطريق الاصطناع، بأن اصطنعوه علي غرار نظاءرها الصحيحة واثبتوا به بيانات مخالفة للحقيقة وعزوه زورا للمختصين بإصداره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق سوق السيارات مدينة نصر وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره بطريق الاصطناع علي غرار نظاءره الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد إثباتها بها فقام ذلك المجهول بإثبات تلك البيانات علي خلاف الحقيقه ونسب صدورها زورا لتلك الجهة ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بإصدارها وزيلها ببصمة خاتم مقلدة لنظيرتها الصحيحة الخاصة بها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة.


وأكد أمر الإحالة أن المتهمين زورا شعار الجمهورية الخاص باحدي المصالح الحكومية وهو خاتم لمكتب توثيق السيارات بفرع توثيق جنوب حلوان والسويس ومحكمة بني سويف الجزءية بطريق الاصطناع علي غرار نظيره الصحيح واستعملوا الخاتم بأن بصموا علي المحرر المزور مع علمهم بتقليده، واستعملوا المحررات المزورة فيما اعدام من اجله بأن سلموهم للمدعو سيد محروس للاعتداد بهما في إثبات ملكية للسيارة مع علمهم بذلك.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير أن رخصة التسيير جاءت مزورة بالكامل باستخدام طابعة مدونه، فضلا عن أن بصمة الخاتم الممهورة علي التوكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق سوق السيارات مدينة نصر مقلدة باستخدام الطباعة الحرارية، كما ثبت أن أختام شعار الجمهورية والمنسوب صدورها الي مكتب توثيق جنوب حلوان والسويس ومحكمة مركز بني سويف الجزءية مزورة.

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