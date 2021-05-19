"وحشتيني أوي يا نور عيني"..بكلمات مؤثرة ابنة نادية العراقيه تُعلن اشتياقها لها











استعادت مي نجلة الفنانة الراحلة نادية العراقية ذكرياتها مع والدتها، مُعبرة عن اشتياقها الشديد لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشرت مي مقطع فيديو قديم لها مع والدتها، وعلقت عليه قائلة: "يارب حضنها وحشني و كان بيهون عليا كتير، يارب ارحمها و صبرني على فراقها".





وأضافت قائلة :"خلاص مش هحضنك ولا هشم ريحتك ولا هشوف ضحكتك إلا في ذكريات يا ماما، كنتي جميلة و حنونة و مبهجة و صاحبة قريبة، و هتفضلي دايماً بنفس الصورة في خيالي،بحبك يا فتوني ووحشتيني أوي يا نور عيني".





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .