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سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 19 مايو

الأربعاء 19/مايو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 19مايو،  مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.84 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.84 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.91 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

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