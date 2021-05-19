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وكيل "دفاع الشيوخ": جلسة طارئة للبرلمان العربي اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة وطن، إن هناك حالة زخم غير مسبوقة وكبيرة من أجهزة الدولة المصرية بالاهتمام بالشأن الفلسطيني أساسها القيادة السياسية التيس تجعل جميع أجهزة الدولة تتكاتف وتتحرك لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ به تأييد كامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار عزة بـ 500 مليون دولار، وإدانة لما يحدث بفلسطين.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة وطن، أن ائتلاف دعم مصر هناك قافلة مساعدات إنسانية غذائية وطبية لقطاع غزة فجر الجمعة القادمة لمنفذ رفح البري، ويتسلمها المختصين من الجانب الفلسطيني، ويرافقها مجموعة من نواب البرلمان بغرفتيه لتمثيل كافة أفراد الشعب المصري تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونوه، بانه عضو بالبرلمان العربي، وتم التوافق على عقد جلسة طارئة بالبرلمان العربي اليوم بحضور أمين جامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط؛ لمناقشة الانتهاكات والجرائم المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، والعدوان العسكري على قطاع غزة.

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