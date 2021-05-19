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تصريح هام من قائد قاعدة بالماخيم الجوية التي تعرضت لقصف من غزة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:06 م
قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصف إسرائيلي - أرشيفية
وكالات
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قال قائد قاعدة بالماخيم الجوية التي تعرضت لقصف من غزة، اليوم الأربعاء، إن مشاكل القطاع "لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية".

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزه المواجهات في القدس الشيخ جراح

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