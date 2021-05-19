Advertisements

أحمد سعد عن سيد رجب :"إنسان جميل وممثل عظيم"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements



نشر الفنان أحمد سعد ،صوره له مع الفنان سيد رجب، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلًا:"انسان جميل وممثل عظيم وأنا بحبك جدا ".

جدير بالذكر أن أحمد سعد، شارك في الجزء الثاني من مسلسل الإختيار بأغنية "وقت الحساب" المقدمة ضمن أغاني حلقات المسلسل، والأغنية غناء أحمد سعد ومن كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحي يوسف وهندسة صوت ياسر أنور ومن انتاج وإهداء شركة mwm التي أنتجت وأهدت جميع اغاني المسلسل.

أخبار تهمك

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ 39 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 17 ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرصد صفقة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:39 ص

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله