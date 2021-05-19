أحمد سعد عن سيد رجب :"إنسان جميل وممثل عظيم"







نشر الفنان أحمد سعد ،صوره له مع الفنان سيد رجب، عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد سعد على الصورة قائلًا:"انسان جميل وممثل عظيم وأنا بحبك جدا ".



جدير بالذكر أن أحمد سعد، شارك في الجزء الثاني من مسلسل الإختيار بأغنية "وقت الحساب" المقدمة ضمن أغاني حلقات المسلسل، والأغنية غناء أحمد سعد ومن كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحي يوسف وهندسة صوت ياسر أنور ومن انتاج وإهداء شركة mwm التي أنتجت وأهدت جميع اغاني المسلسل.