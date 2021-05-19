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خلال إجازه عيد الفطر.. الجيزة تغلق 96 مقهى ومحل مخالف للإجراءات الاحترازية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تمكنت محافظة الجيزة من رفع 2350 حالة اشغال للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن متابعة الحاله العامة للشوارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم غلق 96 محل تجارى ومقهى لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق المحددة وتقديم الشيشة للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير 24 محضر مخالفة إجراءات الغلق و 100 محضر إشغال طريق و 329 محضر عدم إرتداء كمامة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وشرطة المرافق، الاستمرار في شن الحملات للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتضمنت مجهودات رفع الاشغالات خلال إجازة عيد الفطر رفع 1695 حاله إشغال للمنشأت بالأحياء و 655 بالمراكز والمدن حيث شملت المضبوطات التى تم رفعها و مصادرتها 398 شيشة و 1419 كرسى و 87 ترابيزة و 40 أدوات كهربائية ( شاشات، ثلاجات ) و 407 مضبوطات متنوعة، والتى تم إيداعها مخازن الأحياء والمراكز والمدن.

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