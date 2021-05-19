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تراجع سعر نفط عمان 2.22 دولار للبرميل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم، بواقع 2.22 دولار للبرميل، للتجاوز خسائره الدولارين للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو ، تراجع إلى 66.21 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 68.43 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس المقبل 65.73 دولار للبرميل، بتراجع 2.17 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 67.9 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران المقبل 1.69 بالمائة، ليصل إلى 64.38 دولار للبرميل، خاسرًا 1.11 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.56 بالمائة، ليصل إلى مستوى 67.64 دولار للبرميل، فاقداً 1.07 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

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