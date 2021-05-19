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جامعة سوهاج تبحث آليات التعاون مع مجموعة شركات الأسمنت بقنا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، وفد مجموعة شركات مصانع الأسمنت بقنا، يمثله كل من المهندس بسام عبد الرسول رئيس المجموعة للشئون الفنية، المهندس يحيى عطية مدير مصنع أسمنت قنا، المهندس محمد عبد الجواد مدير إدارة المعامل ومراقبة الجودة بالمصنع، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الزيارة.

وقال رئيس الجامعة أن اللقاء جاء في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومجموعة شركات مصانع الأسمنت، حيث تم بحث كيفية تفعيل آليات التعاون بين الطرفين علي نطاق أوسع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين تتضمن بنوده الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب العملية من خلال المشاركة في التدريب الصيفي لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا داخل المصانع، وأيضًا إجراء بحوث علمية مشتركة لحل المشاكل الفعلية التي تواجه صناعة الأسمنت، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لخدمة مجالات صناعة الأسمنت، لافتًا إلى أن الاتفاقية تستهدف تطوير المقررات العلمية لطلاب مرحلة البكالوريوس بكليتي العلوم والهندسة من خلال تحليل الاحتياجات في مصانع الأسمنت، إلى جانب اطلاق دبلومة دراسات عليا متخصصة في صناعة الأسمنت لطلاب الكليتين، بحيث تشارك شركات الأسمنت في وضع المقررات الدراسية طبقا لاحتياجاتها مع تنفيذ الجزء العملي داخل المصانع،

وأوضح الدكتور عبد الباسط أبو ضيف، أنه من خلال بروتوكول التعاون المزمع توقيعه في القريب العاجل سيتم الاتفاق على الاستخدام المتبادل للأجهزة المتوفرة بالجامعة مثل جهاز أشعة اكس XRD، وجهاز المسح الرادارى الأرضي GPR، وغيرها من الأجهزة المتخصصة في تكنولوجيا المواد النانومترية، وكذلك الأجهزة الموجودة بمجموعة مصانع شركة مصر للأسمنت قنا، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وسمينارات ومؤتمرات مشتركة بين الطرفين، وإتاحة الفرصة للعاملين بالشركات للحصول علي الدراسات العليا مثل الدبلومات ورسائل الماجستير والدكتوراه بإشراف علمي مشترك بين الطرفين، وأيضًا تنفيذ دورات تدريبية للفنيين في المصانع داخل الجامعة، وكذلك تقديم دعم مادى من الشركات للأنشطة الطلابية بالجامعة.

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