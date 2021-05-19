مشتريات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود بمنتصف تعاملات اليوم ، بدعم من مشتريات العرب والأجانب ، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة وذلك بدعم مشتريات عربية على أسهمه الخبرية و بعض المضاربية و معهم بعض صناديق الاستثمار المحلية التى تضخ أموال ساخنة فى الاسهم الصغيرة و المتوسطة لتحقيق أرباح سريعة على الاسهم التى تحمل أنباءإيجابية









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10839.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2258.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04 % ليصل إلى مستوى 3220.3 نقطة.









واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 373.1 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 59 جنيه، و314 مليون جنيه على التوالي.





وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 871.3 مليون جنيه، من خلال 326.7 مليون سهم، عبر 27.9 ألف صفقة.



