Advertisements

تموين الإسكندرية: إستقبلنا 98 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن صوامع المدينة، استقبلت 98 ألف طن منذ بداية موسم توريد القمح.

وأشار محمد سعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إلى تشكيل ٦ لجان لاستلام القمح، تضم 6 جهات هي "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، جمعية القبانية، الجهات المسوقة"، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين.

ووفقا لـ"سعد"، سيتم تشوين الأقماح الموردة بصومعة برج العرب وسعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام وسعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية وسعتها 60 ألف طن.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه من المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 702 فدان.

يذكر أن موسم توريد القمح بدأ في الوجه البحري يوم 20 أبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة 3 أشهر.

أخبار تهمك

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 12 ساعة

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله