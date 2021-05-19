موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الدوري الإسباني مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.





ويخوض أتلتيكو مدريد مرحلة الحسم و مباراته الأخيرة في الليجا، حيث يمتلك فرصة حسم مصيره بأقدام لاعبيه.





في آخر مبارتين له في الدوري الإسباني, حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال سوسيداد ثم أوساسونا وقدم لاعبو الأتلتيكو مباراتين رائعتين خاصة في مواجهة أوساسونا وانتزعوا الفوز المتأخر عقب خروجهما بتعادل سلبي بطعم الفوز من ملعب كامب نو أمام برشلونة.





يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة ويتفوق على وصيفه ريال مدريد بفارق نقطتين بينما يحتل فريق بلد الوليد في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة وقد ودع الدوري بالفعل وهبط إلى الدرجة الثانية.





يحتضن إستاد نويفو خوسيه زوريلا مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 معقل بلد الوليد وذلك في إطار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.



