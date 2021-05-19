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"عضو صحة" البرلمان: مصر ضحت بكل ما تملك من أجل القضية الفلسطينية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر عظيمة وضحت بكل ما تملك من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكدت" عبدالحليم" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن مصر قامت بدور عظيم وقدمت كل أشكال الدعم للشعب الفلسطينية من فتح معبر رفح لإستقبال المصابين وعبور القوافل والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى تكليف الأطباء فى المستشفيات لإستقبال ومعالجة المصابين.

وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، فهو موقف إنساني من الرئيس، قبل أن يكون موقف الدولة، لأن السيسى إنسان قبل أن يكون حاكم لمصر.

وكان قد أعلن الرئيس السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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