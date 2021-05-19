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تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس السنغالى "ماكي سال".

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

كما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب إفريقيا، مؤكدا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالًا بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر اثيوبيا

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