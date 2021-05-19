الغموض يسيطر على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن غموض مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في الموسم المقبل حتى الوقت الراهن.





ويرتبط زيدان صاحب الـ48 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022.





وأنتشرت العديد من الأقاويل في الآونة الآخيرة عن رحيل زيدان بنهاية الموسم، وأنه اجتمع بلاعبي الميرنجي وأبلغهم بموقفه النهائي.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن زيدان تلقى اتصالات من يوفنتوس، بشأن تولي مهمة قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا لأندريا بيرلو".





وأضافت:"لم يقرر زيدان حتي الآن وجهته المقبلة، بعد على عرض يوفنتوس، لأنه يرغب في حسم موقفه أولًا مع ريال مدريد الإسباني".





والجدير بالذكر أن ماسيمليانو أليجري، المدرب الأسبق ليوفنتوس، مرشح أيضًا لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.



