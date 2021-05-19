Advertisements

الغموض يسيطر على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن غموض مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في الموسم المقبل حتى الوقت الراهن.

ويرتبط زيدان صاحب الـ48 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022.

وأنتشرت العديد من الأقاويل في الآونة الآخيرة عن رحيل زيدان بنهاية الموسم، وأنه اجتمع بلاعبي الميرنجي وأبلغهم بموقفه النهائي.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن زيدان تلقى اتصالات من يوفنتوس، بشأن تولي مهمة قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا لأندريا بيرلو".

وأضافت:"لم يقرر زيدان حتي الآن وجهته المقبلة، بعد على عرض يوفنتوس، لأنه يرغب في حسم موقفه أولًا مع ريال مدريد الإسباني".

والجدير بالذكر أن ماسيمليانو أليجري، المدرب الأسبق ليوفنتوس، مرشح أيضًا لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ززيدان ريال مدريد يفوز على

أخبار تهمك

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صلاح محسن يتلقى عرضا جديدا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يوم

أبرزهم محمد صلاح.. الكشف عن الثلاثي الكبير فى منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 17 دقيقة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يصدم اليونايتد بسبب أليجري

أليجري مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

أليجري يقترب من العودة لتدريب يوفنتوس

أليجري مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

جاتوزو مرشح لتدريب يوفنتوس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 م

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا

10:39 ص

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

08:07 ص

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

04:39 ص

الكشف عن مفاجأة بشأن المدرب المرشح لخلافة كومان في برشلونة

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله