وزير الأسرة في ألمانيا تستقيل من منصبها

استقالت وزير الأسرة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، من منصبها على خلفية قضية الغش في رسالة الدكتوراه، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أنه تم توزيع 37.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ946 ألفاً و235 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 19 أسبوعًا.

وقالت السلطات الصحية الألمانية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 3.55 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 85 ألفا و206 حالات.