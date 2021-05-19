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الكشف عن العروض المقدمة لـ والتر بواليا للرحيل عن الأهلي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب عدد من الأندية فى ضم المهاجم الكونغولي والتر بواليا من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن اللاعب اقترب من الرحيل عن المارد الأحمر بعدما لم يشارك مع الفريق بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقالت الإعلامية نجلاء حلمي عبر برنامج صباحكو رياضة فى إذاعة الشباب والرياضة:" والتر بواليا يملك الآن عروض من الجونة فريقه القديم وسيراميكا كليوباترا لضمه خلال الفترة المقبلة".

وأضافت:" حتي الأن لم يحسم والتر بواليا مصيره ولكنه يملك عرضين من سيراميكا كليوباترا والجونة".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.

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والتر بواليا مواجهة صن داونز بواليا

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