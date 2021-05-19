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القوى العاملة: تسجيل 4177 عاملا غير منتظم بالإسماعيلية وصرف 79 ألف جنيه لـ30 آخرين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 888 شابًا، منهم 28 شابا من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1846 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي، تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 79 ألف جنيه لـ 30 عاملًا، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4177 عاملا غير منتظم، بالإضافة إلى استخراج 1001 شهادة قياس مستوى مهارة، و800 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديًا، وتم تحويل 19 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 252 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 35 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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