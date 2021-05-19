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21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات  ومغادرة 4 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه.


وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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